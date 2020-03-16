Высший совет правосудия отменил заседания до конца месяца

Судам рекомендовано ввести особый режим работы.

Высший совет правосудия отменил заседания до конца месяца
Фото: facebook/ Вища рада правосуддя

Высший совет правосудия отменил три заседания, запланированные в марте, в связи с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"С целью предупреждения возникновения и предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, и в исполнение распоряжения председателя Высшего совета правосудия от 13 марта 2020 года... заседание Высшего совета правосудия, назначены на 19, 24, 25 марта 2020 года, отменены", - говорится в сообщении.

Ранее глава Совета судей Украины Богдан Монич обратился к главам судов с рекомендацией ввести особый режим работы на период с 16 марта по 3 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский создал координационный совет по коронавирусуЗеленский создал координационный совет по коронавирусу
Фракция "Слуга народа" обратилась к секретарю СНБО с просьбой уволить его советника СивохоФракция "Слуга народа" обратилась к секретарю СНБО с просьбой уволить его советника Сивохо
Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛООбщественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО
Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"
Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"
Совет церквей призвал верующих при наличии симптомов ОРВИ сидеть домаСовет церквей призвал верующих при наличии симптомов ОРВИ сидеть дома
"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО
Советники лидеров "нормандской четверки" проведут телефонный разговорСоветники лидеров "нормандской четверки" проведут телефонный разговор
Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного советаЕрмак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавирусаПрезидент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости