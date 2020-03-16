Рахманин допустил, что Зеленский может объявить чрезвычайное положение

"Не знаю, насколько введение ЧП поможет преодолеть коронавирус, но что оно облегчит власти решение политических вопросов - точно".

Рахманин допустил, что Зеленский может объявить чрезвычайное положение
Фото: Макс Требухов

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин предположил, что президент Владимир Зеленский возможно готовится к введению в Украине чрезвычайного положения.

Об этом народный депутат написал в своем фейсбуке.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме. Собрав эти факты вместе, читаем намерение (пока только намерение) объявить чрезвычайное положение", - отмечает Рахманин.

Лидер парламентской фракции подчеркнул, что в условиях чрезвычайного положения Рада должна работать сессионно, и пояснил, чем грозит введение режима ЧП.

"Первое. Чрезвычайное положение - это всегда ограничение прав и свобод. Это запрет забастовок и массовых мероприятий. Это ограничения в передвижении, табу на проведение выборов, дополнительные полномочия силовиков и другие лакомства.

"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"

Второе. Если власть решается на введение чрезвычайного положения, это значит, что без ущемления прав граждан она не может справиться с какой-то проблемой. Чрезвычайные проблемы не обязательно решать с помощью чрезвычайного положения. ЧП - это край, последний патрон, когда другие варианты исчерпаны. Нельзя просто ничего не делать, а потом шарахнуть чрезвычайным положением. И если власть к этому прибегает, она должна объяснить, каких именно полномочий ей не хватает. То есть действительно ли ей нужны запрет забастовок и привлечение военнослужащих для введения карантина и обеспечения населения тестами?

Третье. Чрезвычайное положение нельзя ввести просто так. Его введение требует обоснованного объяснения - что именно собирается делать власть, какие именно права и свободы собирается ограничивать, как долго и для чего. Было бы интересно на этот перечень посмотреть. Без подобной аргументации ЧП - это произвол.

Раде предлагают усилить отвественность за нарушение карантина

Четвертое. Не знаю, насколько введение чрезвычайного положения поможет преодолеть коронавирус, но то, что оно облегчит власти решение политических вопросов - точно. Любая акция неповиновения, например, по поводу появления «консультативной измены», будет незаконной.

Поэтому естественный вопрос - зачем это положение президенту Зеленскому?", - написал Рахманин.

Утром 16 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты отложат две пленарные недели из-за угрозы коронавируса и до 3 апреля будут работать в комитетах.

Зеленский этот план раскритиковал.

Напомним, что в этом же обращении Зеленский призвал прекратить пассажирское сообщение внутри Украины, остановить работу метрополитена, а также запретить собрания больше 10 человек.

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