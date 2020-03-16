Зеленский собрал олигархов на Банковой, - "Схемы"

Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента крупных украинских бизнесменов.

Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

По информации журналистов, около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина Рината Ахметова.

Фото: radiosvoboda.org

Позже съемочная группа также зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

Напомним, сегодня в ОП 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.