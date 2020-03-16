Зеленский собрал олигархов на Банковой, - "Схемы"

Свидетелями ранее не анонсированного визита стала съемочная группа "Радио Свобода".

Зеленский собрал олигархов на Банковой, - "Схемы"
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал в Офисе президента крупных украинских бизнесменов.

Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

По информации журналистов, около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина Рината Ахметова.

Фото: radiosvoboda.org

Позже съемочная группа также зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется Игорь Коломойский.

Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались.

Напомним, сегодня в ОП 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский создал координационный совет по коронавирусуЗеленский создал координационный совет по коронавирусу
Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу
Зеленский обновил состав СНБОЗеленский обновил состав СНБО
Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавирусаЗеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса
Зеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть летЗеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть лет
Зеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибаетсяЗеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается
Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформыЗеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы
Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский для BloombergУкраина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский для Bloomberg
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУЗеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости