Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро

Это может быть сделано уже в понедельник на внеочередном заседании правительства.

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой ужесточить ограничительные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Это может быть сделано уже в понедельник на внеочередном заседании правительства.

По мнению президента, эти меры должны включать следующее:

  1. С 17 марта - запрет на работу учреждений культуры, ТРЦ, ресторанов, кафе, фитнес-центров и т.р. Рестораны и кафе смогут продолжить работу только на доставку еды.
  2. С 12:00 18 марта - остановка железнодорожного, авиа- и автобусного междугороднего и межобластного пассажирского сообщения, остановка работы метрополитена. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек.
  3. Переговоры с Международным валютным фондом о получении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
  4. Программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.
  5. Введение с 17 марта режима чрезвычайной ситуации в областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни (Черновицкая и Житомирская).
  6. Отсрочка плановых меры и операции в больницах. Максимальне перепрофилирование медучреждений для приема больных с COVID-19.
  7. Запретить массовых собраний (от 10 человек), включительно с церковными обрядами и церемониями.
  8. Ограничение экспорта продуктов питания.
  9. Гарантия бесперебойной работы продуктовых и хозяйственных магазинов, АЗС, аптек, банков, страховых компаний; предприятий критической инфраструктуры, грузового транспорта.

Напомним, что по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

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