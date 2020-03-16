В оккупированном Джанкое задержали еще одного крымского татарина

Где он находится сейчас - неизвестно.

В оккупированном Джанкое задержали еще одного крымского татарина
Ибраимов Дилявер Таирович
Фото: ГО Крымская солидарность

В оккупированном Джанкое после обыска силовики увезли 26-летнего крымского татарина Дилявера Ибрагимова. Где он находится сейчас - неизвестно. Об этом адвокату Эмилю Курбединову сообщили родственники задержанного, передает ГО "Крымская солидарность".

"Сегодня после обыска в Джанкое был задержан Ибраимов Дилявер Таирович 3.02.1994 года рождения", - сказано в сообщении.

Адвокат рассказал, что во время обыска Дилявер находился дома один. Родители парня сейчас в поездке. Теперь его жена не может попасть в дом, потому что ключей, кроме Дилявера, ни у кого не было.

"Со мной связались родственники. Они сейчас будут звонить на горячие линии, чтобы оставить заявление в полицию о похищении человека. Его не могут найти. В МВД и ФСБ ездили. Никто не говорит, где он содержится", - подчеркнул Курбединов.

О том, что в доме таки был обыск, сообщили соседи, которые видели, как от дома в районе семи утра отъезжают автозак и два белых микроавтобуса.

Напомним, 11 марта в оккупированном Бахчисарае ФСБ провела обыски и задержала пятерых крымских татар. Задержаны Энвер Мустафаев, Осман Сейтумеров, Сейтумер Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Энвера Мустафаева после обыска доставили в ФСБ и допросили в качестве свидетеля. А остальных четверых задержанных обвиняют по части 2 статьи 205.5 в участии в "Хизб ут-Тахрир", которая на территории РФ признана террористической.

12 марта подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал четверых крымских татар.

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