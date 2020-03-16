Болгария выдала Украине ключевого подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк

В ближайшее время суд должен избрать Левину меру пресечения.

Болгария выдала Украине ключевого подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) в суде в болгарском Бургасе, 9 марта 2020
Фото: hromadske.ua

Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом днем в понедельник сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники.

Позже в СБУ официально подтвердили, что одного из ключевых подозреваемых в деле Гандзюк экстрадировали из Болгарии.

"Сегодня завершилась экстрадиция в Украину из Республики Болгария Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работники Национального бюро Интерпола в установленном порядке его доставили и передали сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. По прибытии в Украину Москаленко (Левина) будет доставлен в место временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится на сайте СБУ.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. После чего Зеленский обсудил с премьером Болгарии его экстрадицию. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

В Офисе генерального прокурора рассчитывают, что экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

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