1790 человек попросили МИД помочь с возвращением в Украину

Людей будут собирать в группы и вывозить самолетами.

1790 человек попросили МИД помочь с возвращением в Украину
Фото: Макс Требухов

Около 1790 человек попросили Министерство иностранных дел помочь с возвращением в Украину в период карантина по коронавирусу (17 марта - 3 апреля).

Об этом сказал на брифинге министр Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 9 часов у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировался 1791 человек, который попросил помочь выехать из страны пребывания. Будем собирать группы. Например, часть людей в Испании, часть в Португалии - их нужно свезти в одну точку и вместе как группу вывезти", - сказал он.

Кулеба заверил, что будут использованы все возможности и модели для того, чтобы вернуть этих граждан.

"Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания", - пообещал министр.

Напомним, что 17 марта в Украине будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Это означает, что вернуться самолетами в Украину будет невозможно.

Эвакуация этих людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно эти люди должны провести две недели на домашнем карантине.

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