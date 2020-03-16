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2020-03-16
Зеленский создал координационный совет по коронавирусу
В него вошли руководители всех основных государственных органов.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию COVID-19.
Об этом говорится в указе №88/2020.
Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте. Его цель - мониторинг ситуации и наработка предложений по противодействию распространения новой коронавирусной болезни.
В состав совета вошли 14 человек:
- Зеленский Владимир (президент)
- Аваков Арсен (МВД)
- Данилов Алексей (СНБО)
- Дейнеко Сергей (Госпогранслужба)
- Емец Илья (Минздрав)
- Ермак Андрей (Офис президента)
- Криклий Владислав (Мининфраструктуры)
- Кулеба Дмитрий (МИД)
- Ляшко Виктор (Минздрав)
- Таран Андрей (Минобороны)
- Тимошенко Кирилл (Офис президента)
- Хомчак Руслан (Генштаб)
- Шефир Сергей (первый помощник президента)
- Шмыгаль Денис (премьер-министр)
Напомним, что по состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.
В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.