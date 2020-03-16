Радуцкий анонсировал штрафы за нарушение карантина носителями коронавируса

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта может ввести административную и уголовную ответственность за распространение COVID-19.

Об этом сказал на брифинге в понедельник глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Человек, который знает, что у него коронавирус и имеет справку врача с установленным диагнозом, и находится на самоизоляции, или человек из инфекционной больницы ушел - он подвергает людей опасности. И тут может быть ответственность административная или уголовная", - сообщил Радуцкий.

По его словам, административная ответственность будет значительной - 17-34 тысяч гривен. При этом Радуцкий сказал, что подобные штрафы есть и в других странах, например, в Австрии - 2200 евро.

"Уголовная ответственность. Человек находится на изоляции - и тут мы видим этого человека в метро. Это нарушение закона. Кстати, у нас есть 325 статья Уголовного кодекса, где есть ответственность за распространение особо опасных инфекций. Просто эта [новая] статья будет только три месяца, временно, и только COVID-19", - сказал Радуцкий.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 17 марта, проведет внеочередное заседание для принятия специального закона о противодействии коронавируса, после чего прекратит работу в пленарном режиме до 3 апреля.