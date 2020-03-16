Контрразведка СБУ предупредила незаконный вывоз за границу запчастей для систем ПВО

Контрразведка СБУ предупредила незаконный вывоз за границу запчастей для систем ПВО

Незаконный вывоз из страны комплектующих, которые используют в системах противовоздушной обороны, предупредили контрразведчика Службы безопасности Украины (СБУ. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. 

“По данным следствия, житель столицы планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу товары двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблачили злоумышленника на одном из таможенных постов при попытке отправить за границу вакуумные лампы, которые являются составными элементами системы наведения ПВО.

Злоумышленник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса. 

Напомним, что в марте сотрудники СБУ и прокуратуры Киева при участии полиции Государства Израиль провели в столице спецоперацию, в ходе которой была блокирована деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. 

Фото: Facebook-страница ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

Контрразведка СБУ предупредила незаконный вывоз за границу запчастей для систем ПВО

Ольга Марийко, КиевВласть

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