Рада может разрешить местным властям остановить общественный транспорт

Радуцкий считает, что до аптеки или продуктового можно дойти пешком.

Рада может разрешить местным властям остановить общественный транспорт
Фото: Макс Требухов

Глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что он выступает за прекращение работы общественного транспорта на период карантина по коронавирусу.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Я вообще за то, чтобы в городах, где будет объявлено чрезвычайное положение, как в Китае и странах, столкнувшихся с проблемой, вообще был запрещен общественный транспорт. Потому что, будем так говорить, аптеки и продуктовые магазины есть возле места проживания людей, для этого транспорт не нужен. Я вообще за запрет общественного транспорта", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что можно вводить запрет на работу ТРЦ, но "зайдем в метро - там точно нет расстояния в три метра и есть проблема".

"Но с другой стороны, заводы по производству молока и хлеба должны работать, до аптеки нужно доехать, поэтому это местные власти будут разрабатывать специальные маршруты. В давние времена это называлось развозкой. Когда у завода есть автобус, которые привезет 20 сотрудников на завод", - сказал депутат.

Поэтому, сообщил Радуцкий, 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании примет законопроект, который предоставит местным властям ограничить работу общественного транспорта по своему усмотрению.

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