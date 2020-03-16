Фракция "Слуга народа" обратилась к секретарю СНБО с просьбой уволить его советника Сивохо

Обращение написал нардеп Чернев.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", намного больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - отметил он.

Свои подписи под обращением поставили Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Васильев, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

Фото: https://www.facebook.com/cherneve

Напомним, 12 марта презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Они требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает недопустимым произошедшее с его советником Сергеем Сивохо на презентации "Национальной платформы примирения и единства".

При этом он подчеркнул, что Сивохо является его советником на общественных началах и представлять позицию ведомства он не уполномочен.