Рада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавируса

"Справку не всегда можно получить, так как ЦНАПы могут быть на карантине".

Рада продлит сроки подачи е-деклараций из-за коронавируса
Фото: Радіо Свобода

Верховная Рада продлит сроки подачи электронных деклараций из-за коронавируса.

Об этом сказал на брифинге в понедельник глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Сейчас рассматривается и будет вноситься, скорее всего, возможность переноса даты подачи электронных деклараций. Потому что сегодня справку не всегда можно получить, так как ЦНАПы [центры предоставления административных услуг] могут быть на карантине. Поэтому будет продлен срок подачи декларации, не отменен ни в коем случае", - сообщил он.

Депутаты будут голосовать по этому поводу на внеочередном заседании 17 марта.

Напомним, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны ежегодно, до 1 апреля, декларировать свои доходы в электронной системе public.nazk.gov.ua.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь, пострадали трое военныхНа Донбассе оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь, пострадали трое военных
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Рада отложит две пленарные недели из-за коронавирусаРада отложит две пленарные недели из-за коронавируса
В Управлении патрульной полиции Киева для предотвращения распространения коронавируса ограничили прием гражданВ Управлении патрульной полиции Киева для предотвращения распространения коронавируса ограничили прием граждан
Елизавета ІІ покинула свой дворец из-за коронавирусаЕлизавета ІІ покинула свой дворец из-за коронавируса
Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантинаМинздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина
Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в РумынииЧрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Румынии
При ракетной атаке на базу коалиции в Ираке пострадали трое военныхПри ракетной атаке на базу коалиции в Ираке пострадали трое военных
Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛООбщественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Последние новости
Подгружаем последние новости