В Украине закрыли 107 пунктов пропуска (список)

Кабинет министров опубликовал перечень пунктов пропуска, которые прекратят работу на период карантина. Список опубликован на сайте правительства.

Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу.

Будут закрыты такие пункты пропуска, Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалыга, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.

«Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропусков по каждой отдельной стране. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы», — сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Пункты пропуска и контроля, которые закрывают

Львовская область

Рава-Русская, Шегини, Хыров

Закарпатская область

Малые Селменцы, Тересва, Деловое

Одесская область

Орловка

Измаил

Вилково

Килия

Алексеевка

Шершенцы

Домница

Тимкова

Станиславка

Федосеевка

Дубовое

Платоново

Осиповка

Павловка

Великоплоское

Славяносербка

Гребеники

Розаливка

Кучурган

Градинцы

Лесное

Серпневое

Карабуцени (пункт контроля)

Малоярославец

Железнодорожное

Виноградовка

Долинское

Болград (пункт контроля)

Черновицкая область

Мамалыга

Дворивка

Зеленая

Кицмань

Вашковцы

Сокиряны

Винницкая область

Ямполь

Цекиновка

Великая Косница

Грабаровка

Болган

Студена

Луганская область

Меловое

Сиротино

Харьковская область

Пески

Одноробовка

Александровка

Волчанск

Журавлевка

Стрелечья

Казачья Лопань

Пушкарне

Сумская область

Покровка

Грабовське

Волфино

Ворожба (Пункт контроля)

Рижевка

Середина-Буда

Черниговская область

Николаевка

Древесины

Ильмовка

Добрянка

Камянка

Житомирская область

Майдан Копищенский

Ровенская область

Переброды

Вичевка

Волынская область

Самары

Тур

Гута

Пища

Аэропорты

Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Измаил, Лиманское, Кульбакино, Мариуполь, Кривой Рог, Суммы, Ровно, Озерное, Житомир, Черкассы, Полтава, Сокольники.

Морские/речные порты

Портопункт Николаевское морское агентство — филиал государственной компании «Укррибпром» (пункт контроля), Скадовский морской торговый порт, Киевский речной порт.

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