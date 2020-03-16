В Украине закрыли 107 пунктов пропуска (список)

Кабинет министров опубликовал перечень пунктов пропуска, которые прекратят работу на период карантина. Список опубликован на сайте правительства.

В Украине закрыли 107 пунктов пропуска (список)

Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу.

Будут закрыты такие пункты пропуска, Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалыга, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.

«Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропусков по каждой отдельной стране. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы», — сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Пункты пропуска и контроля, которые закрывают

Львовская область

  • Рава-Русская, Шегини, Хыров

Закарпатская область

  • Малые Селменцы, Тересва, Деловое

Одесская область

  • Орловка
  • Измаил
  • Вилково
  • Килия
  • Алексеевка
  • Шершенцы
  • Домница
  • Тимкова
  • Станиславка
  • Федосеевка
  • Дубовое
  • Платоново
  • Осиповка
  • Павловка
  • Великоплоское
  • Славяносербка
  • Гребеники
  • Розаливка
  • Кучурган
  • Градинцы
  • Лесное
  • Серпневое
  • Карабуцени (пункт контроля)
  • Малоярославец
  • Железнодорожное
  • Виноградовка
  • Долинское
  • Болград (пункт контроля)

Черновицкая область

  • Мамалыга
  • Дворивка
  • Зеленая
  • Кицмань
  • Вашковцы
  • Сокиряны

Винницкая область

  • Ямполь
  • Цекиновка
  • Великая Косница
  • Грабаровка
  • Болган
  • Студена

Луганская область

  • Меловое
  • Сиротино

Харьковская область

  • Пески
  • Одноробовка
  • Александровка
  • Волчанск
  • Журавлевка
  • Стрелечья
  • Казачья Лопань
  • Пушкарне

Сумская область

  • Покровка
  • Грабовське
  • Волфино
  • Ворожба (Пункт контроля)
  • Рижевка
  • Середина-Буда

Черниговская область

  • Николаевка
  • Древесины
  • Ильмовка
  • Добрянка
  • Камянка

Житомирская область

  • Майдан Копищенский

Ровенская область

  • Переброды
  • Вичевка

Волынская область

  • Самары
  • Тур
  • Гута
  • Пища

Аэропорты

Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Измаил, Лиманское, Кульбакино, Мариуполь, Кривой Рог, Суммы, Ровно, Озерное, Житомир, Черкассы, Полтава, Сокольники.

Морские/речные порты

Портопункт Николаевское морское агентство — филиал государственной компании «Укррибпром» (пункт контроля), Скадовский морской торговый порт, Киевский речной порт.

Ранее сообщалось

  • С 17 марта в Украине закроют регулярное авиасообщение.
  • После этой даты украинцы смогут эвакуировать из других стран нерегулярными рейсами.

Ситуация в Украине

  • Сейчас в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом: в Черновицкой и Житомирской областях.

В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество зараженных. Но успокаивают: большинство людей легко переносят болезнь.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно, массовые мероприятия запрещены, если на них будут более 200 человек.

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