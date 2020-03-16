Пограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропуск

Сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали шесть попыток дать взятку в трех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе за пропуск через линию разграничения, поскольку из-за карантина в Украине КПВВ не пропускают жителей ОРДЛО на материковую часть страны. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам сообщили сотрудникам Нацполиции", - сказано в сообщении.

Также в ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился, хотя и сохранял высокую динамику. В целом через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;

"Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 16055 человек.

Напомним, из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом, страна с 16 марта запрещает въезд через линию столкновения жителям временно оккупированных территорий и иностранцам, однако украинцы, которые возвращаются домой, на материковую часть Украины, смогут проехать. Также в Украине закрыты границы на две недели.