В Донецкой области обезвредили торговцев оружием, которое похищали боевики в Крыму

Правоохранители Донецкой области задержали пятерых жителей Бахмутского района, которые продавали оружие, часть из которого было похищено боевиками во время аннексии Крыма в 2014 году, а лидер этой группировки участвовал в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Из незаконного оборота изъяты автоматы, противотанковые гранатометы, гранаты и более 5 кг взрывчатки.

В феврале этого года полицейские вышли на мужчину, который подыскивал покупателей на огнестрельное оружие. Было установлено, что 44-летний злоумышленник причастен к боевикам и является организатором группировки, которая наладила торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

По предварительным данным, «товар», который продавили - со схрона незаконных вооруженных формирований, который они устроили в 2014 году для проведения диверсий.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Функции в группе были четко распределены. Так, «схронщик» заведовал хранением, другой участник выполнял роль дозорного. В целях конспирации подозреваемые преступники проводили сделки в безлюдных, отдаленных местах, например, в лесополосах.

Сыщики правоохранителей провели 4 этапа оперативной закупки оружия на сумму около 100 тысяч гривен. Среди прочего приобретено три автомата Калашникова, два из которых принадлежали военным частям в Крыму, еще один не находится на вооружении Украины и, по предварительной информации, завезен из РФ .

Фото: НПУ

Фото: НПУ

По легенде, арсенал был предназначен для проведения терактов в столице. Фигуранты получили деньги, зная, что оружие планируют использовать против людей во время массовых мероприятий.

В результате правоохранители разоблачили и задержали всех членов группировки. Кроме того, был обнаружен склад, где хранился весь арсенал, предназначенный на продажу.

В состав группы входили неоднократно судимые мужчины в возрасте 26-44 года, жители городов Бахмута и Часового Яра. Отмечается, что один из участников имеет аж 8 тюремных сроков (за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления). Он сопротивлялся при задержании: забаррикадировался в комнате и угрожал пистолетом, однако был оперативно разоружен.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных было изъято оружие и марихуану.

В целом полицейские изъяли три автомата, три противотанковые гранатометы (РПГ-18, РПГ-22), два газовых пистолета, две гранаты, около 500 патронов, а также более 5 кг тротила и пластида. Задержанные помещены в СИЗО .

Фото: НПУ

Им инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на блокпосту в Луганской области задержали автомобиль с арсеналом оружия. В микроавтобусе Volkswagen Transporter, который 12 марта остановили на блокпосту между Лисичанском и Бахмутом, нашли три РПГ-7, пулемет Калашникова танковый, пулемет "Утес", пять ручных пулеметов Калашникова, около 2500 патронов калибра 7,62 мм и больше 1000 патронов калибра 5,45 мм.