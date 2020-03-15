Елизавета ІІ покинула свой дворец из-за коронавируса

Елизавета ІІ спешно покинула Букингемский дворец из-за коронавируса. Окружение британской монархини, которой вскоре должно исполниться 94 года, решило, что ей будет безопаснее в Виндзорском замке.

Он не так многолюден, как резиденция королевы, расположенная в самом центре Лондона. В Букингемском дворце находится очень большой штат сотрудников. К тому же его ежедневно посещает много других людей. Естественно, в таком многолюдном месте риск заражения коронавирусом намного выше, чем в спокойном и немноголюдном Виндзорском замке.

Поэтому решили, что Елизавете ІІ и ее 98-летнему мужу, принцу Филиппу, безопаснее будет переждать эту напасть именно там. Ведь оба они уже очень немолоды и входят в категорию людей, которые наиболее подвержены риску летального исхода. Несмотря на то, что коронавирус получил название от слова "корона", на монархов он действует так же, как и на их некоронованных подданных.

На случай, если ситуация с коронавирусом станет еще более угрожающей, монаршую чету отправят на карантин еще дальше – в их поместье Сандрингем, расположенное в Норфолке. Кстати, супруг королевы уже там проживает в одном из коттеджей.

При этом окружение королевы призывает британцев не паниковать: Елизавета ІІ не больна. Ее просто не хотят подвергать неоправданному риску.

"Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать", — сообщил неназванный источник из Букингемского дворца.

Напомним, ранее сообщалось, что королева Елизавета ІІ якобы уже готова к тому, чтобы передать британскую корону наследнику. Однако прежде она хочет уладить все семейные неурядицы, кторых накопилось немало.