Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения

"Мы не имеем права ждать массового заражения. Должны действовать жестко".

Глава Минздрава призвал ввести жесткий карантин с ограничением передвижения
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине жесткий карантин с ограничением передвижения и закрытием магазинов.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - сказано в обращении Емца на сайте Минздрава.

Он считает, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а остальные болезни обрабатывать только в ургентных случаях.

Емец заявил, что считает угрозу коронавируса "большой как никогда".

При этом он призывает не паниковать, а "мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам".

"Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни", - заявил Емец.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Житомирской области умерла 71-летняя жительница Радомышля, которая накануне вернулась из Польши. Коронавирус у нее подтвердили 12 марта, женщину госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

Также два подтвержденных случая болезни COVID-19 есть в Черновицкой области. Первый зафиксировали 3 марта, а второй - 12 марта. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

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