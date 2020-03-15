Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией введен в Казахстане

В стране объявили карантин и закрыли границу.

Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией введен в Казахстане
Фото: tengrinews.kz

В связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане власти страны вводят режим чрезвычайного положения. Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля, говорится в указе, который в воскресенье, 15 марта, подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей", - говорится в документе.

Указом введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных.

Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.

Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.

В Казахстане официально подтверждены восемь случаев заражения SARS-CoV-2.

Ранее о закрытии границ в связи с распространением коронавируса сообщили в Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове. Испания и Румыния объявили режим чрезвычайного положения. Австрия отменила авиасообщение с рядом стран.

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