Глава Минздрава предлагает ограничить работу заведений общественного питания

Министр здравоохранения Илья Емец предлагает при осложнении эпидемической ситуации в Украине рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания.

Об этом министр сказал в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который разрабатывается в Министерстве здравоохранения.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел всеукраинский карантин из-за коронавируса. Он будет действовать как минимум до 3 апреля. Карантин предусматривает запрет на посещение учебных заведений и массовые собрания более 200 человек.

Кроме того, с 17 марта Украина на две недели закрывает пункты пропуска для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Выехать из страны можно будет только на частном транспорте. Тем украинцам, которые не успеют вернуться к этому времени, необходимо зарегистрироваться в системе "ДРУГ".