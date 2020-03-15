Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городами

"Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас".

Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городами
Денис Шмыгаль
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от путешествий между городами Украины. Он заверил, что украинское правительство в вопросах предотвращения вспышки коронавируса будет действовать быстро и решительно.

"Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас. Соблюдение правил личной гигиены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к семейным врачам, своевременная забота о своих родных и близких - это все пути борьбы с коронавирусом", - подчеркнул премьер-министр в видеообращении, опубликованном вечером в субботу.

Шмыгаль также напомнил, что руководители предприятий должны по возможности перевести своих работников на дистанционную работу, а также усилить контроль за тем, как работники соблюдают правила личной гигиены и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса и острых респираторных заболеваний.

По словам премьера, для координации деятельности в Украине создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные по коронавирусу и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны.

Напомним, ранее Минздрав призвал украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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