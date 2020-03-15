Эстония закрывает границы для иностранцев

Необходимость ограничительных мер будет пересматриваться каждые две недели.

Эстония закрывает границы для иностранцев
Фото: eu2017.ee / Rasmus Jurkatam

Эстония закрывает границы для иностранцев с 17 марта. Въезд будет разрешен только гражданам страны, иностранцам с видом на жительство и проживающим в Эстонии лицам без гражданства. Об этом в ночь на 15 марта сообщил премьер-министр Юри Ратас в facebook.

Правила предполагают, что в страну смогут въезжать иностранные граждане, члены семей которых проживают в Эстонии.

Также разрешено транзитное следование через территорию Эстонии лицам, у которых нет симптомов вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19.

По-прежнему разрешены международные грузовые перевозки.

При этом все прибывшие из-за границы должны будут соблюдать двухнедельный карантин. На границе будут проверяться не только документы, но и наличие симптомов коронавируса.

Временные ограничения на пересечение границы остаются в силе до отдельного решения властей, а их необходимость будет оцениваться не реже чем каждые две недели, заверил эстонский премьер.

Власти также призвали жителей страны временно отказаться от поездок в другие страны.

Ранее правительство в Таллине закрыло до 1 мая все школы, музеи, кинотеатры, спортивные и развлекательные учреждения, а также отменило проведение публичных мероприятий.

По состоянию на утро 15 марта, в Эстонии подтверждено 115 случаев SARS-COV-2.

Накануне из-за коронавируса решение о закрытии границ для иностранцев приняли в Латвии и Литве. Режим чрезвычайного положения объявлен в Румынии и Испании.

В Украине чрезвычайное положение введено в Черновицкой области, где подтверждены два случая коронавирусной болезни. С полуночи 17 марта в течение двух недель также будут закрыты пункты пропуска через украинскую границу.

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