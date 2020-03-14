Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина

О мерах борьбы с коронавирусом граждан будут информировать с помощью СМС.

Минздрав призвал украинцев оставаться дома из-за карантина
Фото: Lb.ua

Министерство здравоохранения приззвало украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорится в сообщении в Facebook.

Кроме того, на странице ведомства появилась возможность добавлять к своему фото профиля рамку "ОстаюсьДома".

Также Минздрав призвал не забывать простые правила, которые спасают жизни, а именно регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держать дистанцию.

В случае плохого самочувствия граждан Украины призывают обращаться к врачу.

Кроме того, на внеочередном заседании правительства 14 марта принято решение о том, что Минздрав будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил глава Минздрава Илья Емец на заседании Кабмина.

За техническое исполнение этого решения отвечают Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут соответствующие переговоры с операторами мобильных сетей.

Ранее Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус.

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