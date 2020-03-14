Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Румынии

Ограничения будут длиться 30 дней.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Румынии
Клаус Йоханнис
Фото: aif.md

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на Romania TV сообщает РБК-Украина.

По словам Йоханниса, режим чрезвычайного положения будет введен в понедельник, 16 марта. Ограничения будут длиться 30 дней.

"Я решил объявить чрезвычайное положение в начале следующей недели. Правительство сможет выделить больше денег на медикаменты, на необходимое оборудование. Такая ситуация позволит его закупить", - заявил он.

Отмечается, что парламент страны принял закон, который позволяет родителям оставаться дома для ухода за детьми в период чрезвычайного положения.

Напомним, в пятницу, 13 марта, режим чрезвычайной ситуации введен в граничащей с Румынией Черновицкой области, где зафиксированы два из трех подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

Сейчас в Румынии 99 подтвержденных случаев коронавируса. Ранее в стране закрыли школы, прекратили рейсы из Италии, где проживает более миллиона румын.

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