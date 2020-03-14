УГКЦ проведет воскресное богослужение онлайн

Начало трансляции из патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в 11:00 15 марта.

Украинская греко-католическая церковь в воскресенье, 15 марта, проведет литургию онлайн.

Трансляция будет проходить из патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве . Она начнется в 11:00, сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Принимая во внимание пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской греко-католической церкви информируют верных Церкви и всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться Литургию онлайн", - говорится в сообщении.

11 марта глава церкви Святослав заявил, что в условиях карантина УГКЦ разрешила верующим не ходить на службы. Он подчеркнул, что УГКЦ даже поощряет людей пожилого возраста, для которых новый коронавирус опаснее всего, оставаться дома. УГКЦ также позволила в условиях карантина не целовать иконы.

Святослав также предостерег от стигматизации или негативного отношения к больным COVID-19 или тем, у кого подозревают эту болезнь.