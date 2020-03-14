При ракетной атаке на базу коалиции в Ираке пострадали трое военных

Это уже второй за три дня обстрел базы "Эт-Таджи".

При ракетной атаке на базу коалиции в Ираке пострадали трое военных
Фото: https://twitter.com/OIRSpox

В Ираке военная база США и союзников по коалиции "Эт-Таджи" снова подверглась ракетному обстрелу, в результате которого ранения получили трое военных и двое иракских граждан.

Обстрел произошел утром в субботу, 14 марта.

"[Коалиция] подтверждает, что по крайней мере 25 ракет калибра 107-мм нанесли удар по иракской базе "Лагерь Таджи", где размещены войска коалиции, 14 марта в 10:51 (иракское время). Трое членов коалиции и двое иракцев ранены", - заявил представитель коалиции Майлз Каггинз в твиттере.

Телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что на территорию военной базы упало более десяти снарядов типа "катюша", в результате пострадали два человека, передает DW.

Напомним, это уже второй за три дня ракетный обстрел "Эт-Таджи". При атаке 11 марта погибли двое военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана.

На следующий день США совершили оборонительную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке. При этом командование иракской армии расценило эти действия как нарушение суверенитета Ирака.

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