Люстрированный и восстановленный в должности прокурор Киева Юлдашев и его семья за последние годы заметно разбогатели (видео)

На днях приступил к исполнению обязанностей прокурора Киева Сергей Юлдашев (на фото). Ранее он был люстрирован, а позднее восстановлен в должности через суд. Журналисты издания “Слідство.Інфо” выяснили, что за последние несколько лет Сергей Юлдашев и его семья приобрели семь квартир в престижных жилых комплексах Киева и Днепра и несколько новых автомобилей.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Слідство.Інфо”.

Как сообщает издание, Сергей Юлдашев в 2018 году приобрел сразу три квартиры в Киеве на Печерских холмах. Новые апартаменты расположены в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы PecherSky. По данным издания, стоимость одного квадратного метра там составляет от 3 до 6 тысяч долларов. Если при расчете брать за основу среднюю цену, то новые апартаменты семьи Юлдашева могут стоить около миллиона долларов.

Также издание сообщает, что в том же 2018 году Сергей Юлдашев приобрел квартиру площадью около 120 квадратных метров в Днепре. Согласно сообщению, стоимость такой квартиры в центре Днепра варьируется от 150 до 170 тысяч долларов. Отмечается, что Сергей Юлдашев долгое время жил и работал в местной прокуратуре в Днепре.

Кроме того, по данным издания, новая недвижимость после увольнения Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева появилась и у его родственников. Так, в 2015 году его отец приобрел в одной из новостроек столицы квартиру площадью около 90 квадратных метров. Как отмечается, отец прокурора ученый, недавно стал помощником народного депутата Украины Рената Кузьмина (фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь!”), который с 2006 по 2013 года работал сначала заместителем, а затем первым заместителем Генерального прокурора Украины.

В том же 2015 году, по данным “Слідство.Інфо” новую квартиру купила бывшая жена прокурора Киева – Алена Юлдашева. Сразу после развода она приобрела апартаменты площадью 122 квадратных метра в жилом комплексе "Златоустовский" в Шевченковском районе, вблизи центра столицы. Наименьшая стоимость такого жилья на сайтах объявлений составляет около 150 тысяч долларов.

Также издание отмечает, что самая просторная квартира, которой владеют родственники Сергея Юлдашева, оформлена на его маму. Это апартаменты площадью 242 квадратных метра в одной из столичных новостроек. Кроме того, в этом же жилом комплексе маме прокурора Киева принадлежит пять паркомест. Суммарная стоимость имущества в этом комплексе, по данным издания, составляет около полумиллиона долларов.

При этом издание отмечает, что Ирина Юлдашева приобрела эту недвижимость сразу после первого назначения сына на должность прокурора Киева в 2014 году. Издание также отмечает со ссылкой на данные официальных государственных реестров, Сергей Юлдашев впоследствии отмечал эту квартиру как место своего жительства.

Журналисты издания также выяснили, что по данным открытых источников, мама прокурора Киева Сергея Юлдашева в 2018 году, уже после приобретения недвижимости, стала предпринимателем. Кроме того, согласно государственному реестру прав, в 2015 году, после увольнения сына из прокуратуры, Ирина Юлдашева дала жительнице Днепра в долг более миллиона долларов, а та, в свою очередь, передала ей в ипотеку несколько довольно ценных объектов недвижимости. Речь идет о квартире в престижном днепровском ЖК "Башни" площадью 160 квадратных метров и нежилых помещениях в историческом центре Днепра.

Также издание сообщает, что в 2019 году мама Сергея Юлдашева приобрела новый электромобиль Audi. Журналисты заявляют, что на сайтах объявлений стоимость такого электромобиля стартует от 90 тысяч долларов.

Кроме того, по данным издания, после увольнения из прокуратуры, сменил автомобиль и сам Юлдашев. В 2018 году он якобы приобрел новый Mercedes Benz, а через год – мотоцикл итальянской марки Ducati.

Таким образом, по подсчетам журналистов “Слідство.Інфо” всего в период с 2014 по 2019 год Сергей Юлдашев и члены его семьи приобрели семь квартир в новостройках Киева и Днепра и несколько автомобилей. Стоимость этого имущества может достигать двух миллионов долларов. При этом большая его часть появилась в собственности у Сергея Юлдашева и его родственников вскоре после того, как Юлдашев был уволен с должности прокурора Киева .

Как сообщает издание, из открытых источников известно, что в 2018-2019 годах Сергей Юлдашев был соучредителем двух компаний, специализирующихся на недвижимости. Однако, с конца 2019 года он уже не является одним из соучредителей этих компаний. А бывшая жена прокурора и вовсе официально не имеет бизнеса, который мог бы объяснить ее высокие доходы.

Согласно сообщению, Сергей Юлдашев отказался объяснять происхождение средств, заявив, что скоро подаст декларацию, где якобы и будет отражена информация о его доходах и расходах. Также в сообщении отмечается, что в конце марта Сергей Юлдашев должен пройти плановую аттестацию, которая проходит в рамках реформы прокуратуры.

Напомним, 25 июня 2014 года действующий тогда генпрокурор Виталий Ярема назначил прокурором Киева Сергея Юлдашева, который во время президентства Виктора Януковича работал заместителем прокурора Луганской области.

Будучи прокурором Киева Сергей Юлдашев запомнился перепалкой с добровольческими батальонами, в частности с “Айдаром”, а также “войной” с экс-прокурором Виталием Баганцом.

Сергея Юлдашева уволили из прокуратуры по закону “Об очищении власти” 23 марта 2015 года.

Днепропетровский окружной административный суд своим решением от 25 февраля 2020 года восстановил Сергея Юлдашева на должности главы прокуратуры Киева . Также суд обязал прокуратуру Киева выплатить Юлдашеву сумму среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 24 марта 2015 года до 25 февраля 2020 года в размере 37 097 гривен за вычетом размера обязательных платежей.

10 марта 2020 года, Сергей Юлдашев вновь приступил к исполнению служебных обязанностей прокурора Киева .