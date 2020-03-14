Коронавирусом заразился украинский дипломат

В какой именно стране - не сообщается.

Коронавирусом заразился украинский дипломат
Фото: uk.wikipedia.org

Коронавирусом заразился украинский дипломат. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, у нас зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру ", - приводит высказывание министра пресс-служба МИД Украины.

Особый режим работы в дипучреждениях будет действовать с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 включительно.

Он предполагает, что дипучреждения продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, пояснили в министерстве.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - заверил Кулеба.

Отмечается, что МИД дано специальное поручение обрабатывать запросы на горячую линию и электронную почту в усиленном круглосуточном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские диппредставительства в девяти странах отменили прием граждан из-за коронавируса.

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