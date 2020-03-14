Пограничники не пустили в Украину роSSийского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс

Госпогранслужба не пропустила в Украину психолога из РоSSии Татьяну Мужицкую, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс. Об этом говорится на странице ведомства в facebook.

"13 марта в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину гражданку РоSSии, которая планировала проводить мастер-класс "Теория невероятности" в столице", - говорится в сообщении.

Пограничники установили, что 47-летняя женщина незаконно посещала временно оккупированный Крым, где проводила тренинги по психологии.

Во время контроля Мужицкая рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в Киев якобы в личных целях - навестить подругу.

Однако пограничники выяснили, что Мужицкая должна была проводить платный мастер-класс в Киеве 13 марта.

Пограничники отказали ей в пропуске на территорию Украину и запретили въезд в страну на ближайшие 3 года .