В Киеве прошел марш ко Дню добровольца
Акция состоялась, несмотря на запрет на массовые собрания в связи с коронавирусом.
В Киеве прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Несколько сотен человек прошли от Михайловской площади к Банковой и Офису президента.
Там участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой призвали власти прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.
Организаторами акции выступила общественная организация "Объединение добровольцев".
Накануне в полиции сообщили об усиленных мерах безопасности в связи с акцией ветеранов. Для охраны правопорядка привлекли нацгвардейцев, спасателей ГосЧС и полицию.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек. О механизмах реагирования на нарушения карантина не сообщалось.
День украинского добровольца отмечается ежегодно, 14 марта, начиная с 2017 года.