В Киеве прошел марш ко Дню добровольца

Акция состоялась, несмотря на запрет на массовые собрания в связи с коронавирусом.

Фото: Макс Требухов

В Киеве прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Несколько сотен человек прошли от Михайловской площади к Банковой и Офису президента.

Фото: Макс Требухов

Там участники марша зачитали список требований и выступили с речью, в которой призвали власти прекратить политику капитуляции, остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров, а также пресечь реванш пятой колонны Кремля.

Организаторами акции выступила общественная организация "Объединение добровольцев".

Накануне в полиции сообщили об усиленных мерах безопасности в связи с акцией ветеранов. Для охраны правопорядка привлекли нацгвардейцев, спасателей ГосЧС и полицию.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 11 марта Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек. О механизмах реагирования на нарушения карантина не сообщалось.

День украинского добровольца отмечается ежегодно, 14 марта, начиная с 2017 года.

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