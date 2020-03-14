В центре Киева проходят мероприятия, посвященные Дню украинского добровольца (фото, видео)

Сегодня, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца. На Михайловской площади в Киеве собрались ветераны АТО на Востоке Украины. Собравшиеся провели молебен по погибшим воинам. Планируется проведение Марша патриотов по улицам столицы. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем добровольца на своей странице в соцсети Facebook

Об этом KV стало известно из сообщений в СМИ .

Как сообщается на странице “Информатор” в соцсети Facebook, на Михайловской площади в Киеве собрались ветераны АТО чтобы провести Марш патриотов, посвященный Дню украинского добровольца.

Издание “Укринформ” сообщает, что собравшиеся провели молебен по погибшим на Востоке Украины патриотам.

Ранее киевлянин Роман Чернышев на своей странице в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором колонна полка “Азов” двигается по улицам Киева в сторону Михайловской площади.

Телеканал espreso.tv на своей странице в соцсети Facebook ведет прямую трансляцию с места событий.

Организаторы мероприятия – политическая партия “Демократична сокира”. Как следует из анонса мероприятия на странице в соцсети Facebook, планируется, что собравшиеся сформируют колонны и пройдут маршем через Майдан Независимости, по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и по Аллее Небесной Сотни.

“14 марта – Марш патриотов ко Дню украинского добровольца. Покажи власти, что нельзя просто прийти и уничтожить то, за что умирали украинцы. Мы передадим требования по недопущению капитуляции Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины”, – сказано в сообщении организаторов Марша патриотов.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции Киева сообщила , что для обеспечения общественной безопасности и порядка будут привлечены правоохранительные органы различных ведомств – нацгвардейцы, спасатели и полицейские. Наряды будут работать в усиленном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Facebook поздравил украинцев с Днем добровольца.

“Уважаемые украинцы!

Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. Это день настоящих патриотов, коорые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг в защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное – свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей.

Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с роSSийским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.

Я подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции”, который Верховная Рада Украины приняла 4 декабря прошлого года.

Законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы.

Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке Родины в составе обновленного украинского войска.

Обращаюсь к Кабинету Министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.

Украина должна достойно чествовать добровольцев, вернувшихся с фронта.

Слава нашим добровольцам!

Слава Украине!”, – написал в сообщении Владимир Зеленский.

Напомним, трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании органа, фиксирующего субъектность сепаратистов “ДНР” и “ЛНР”. В протоколе к решениям ТКГ от 11 марта с.г. говорится об учреждении Консультативного совета “для диалога” при участии представителей Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), РоSSии, Германии, Франции и ОБСЕ .

Фото: “Информатор”, Айдер Муджабаев в Facebook.