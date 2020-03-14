Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО

В обращении подчеркивается, что прямые переговоры с боевиками на Донбассе недопустимы.

Ряд общественных организаций написали открытое обращение к властям, где выступили против анонсированных в СМИ прямых переговоров между ОРДЛО и Украиной.

Заявление опубликовано на сайте движения ЧЕСНО.

"Мы хотим напомнить властям, что на оккупированных территориях нет никаких легитимных органов или лиц, которые могут "представлять интересы территорий" или людей, вынужденных жить под оккупацией. Это РоSSия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса", - говорится в обращении.

В нем подчеркивается, что любые попытки легитимизировать боевиков ведут к фактическому их признанию и снятию ответственности с государства-агрессора.

Также в обращение упоминается путь Молдовы, которая допустила легализации оккупационной власти Приднестровья.

"Гражданское общество не будет оставаться в стороне от таких попыток, в том числе на фоне общенациональных карантинных мероприятий, которые могут стать препятствием справедливым протестам. Мы призываем власти и президента Владимира Зеленского прекратить контакты с роSSийскими наемниками и марионетками на Донбассе и вести переговоры с РФ как с государством-агрессором при посредничестве международных партнеров Украины", - отмечается в обращении.

На данный момент заявление подписали Движение ЧЕСТНО, Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, ОО Антикоррупционный штаб, фонд DEJURE, Центр общественного мониторинга и исследований, Институт политического образования, освобожденный из плена боевиков журналист Станислав Асеев, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Полтавская ПЛАТФОРМА", Институт законодательных идей.

Ранее сообщалось, что против создания Консультативного совета с ОРДЛО выступила часть фракции "Слуги народа".

Так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ , РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.