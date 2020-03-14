Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО

В обращении подчеркивается, что прямые переговоры с боевиками на Донбассе недопустимы.

Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Ряд общественных организаций написали открытое обращение к властям, где выступили против анонсированных в СМИ прямых переговоров между ОРДЛО и Украиной.

Заявление опубликовано на сайте движения ЧЕСНО.

"Мы хотим напомнить властям, что на оккупированных территориях нет никаких легитимных органов или лиц, которые могут "представлять интересы территорий" или людей, вынужденных жить под оккупацией. Это РоSSия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса", - говорится в обращении.

В нем подчеркивается, что любые попытки легитимизировать боевиков ведут к фактическому их признанию и снятию ответственности с государства-агрессора.

Также в обращение упоминается путь Молдовы, которая допустила легализации оккупационной власти Приднестровья.

"Гражданское общество не будет оставаться в стороне от таких попыток, в том числе на фоне общенациональных карантинных мероприятий, которые могут стать препятствием справедливым протестам. Мы призываем власти и президента Владимира Зеленского прекратить контакты с роSSийскими наемниками и марионетками на Донбассе и вести переговоры с РФ как с государством-агрессором при посредничестве международных партнеров Украины", - отмечается в обращении.

На данный момент заявление подписали Движение ЧЕСТНО, Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, ОО Антикоррупционный штаб, фонд DEJURE, Центр общественного мониторинга и исследований, Институт политического образования, освобожденный из плена боевиков журналист Станислав Асеев, Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции в Украине (ACREC), Всеукраинское объединение "Автомайдан", ОО "Полтавская ПЛАТФОРМА", Институт законодательных идей.

Ранее сообщалось, что против создания Консультативного совета с ОРДЛО выступила часть фракции "Слуги народа".

Так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"
Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в МинскеДепутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске
Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"
"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО
Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного советаЕрмак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
Ермак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛОЕрмак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛО
В ККГА заявили, что закрывать Киев на въезд и выезд из-за коронавируса не будутВ ККГА заявили, что закрывать Киев на въезд и выезд из-за коронавируса не будут
Албания ввела трехдневный комендантский час из-за коронавирусаАлбания ввела трехдневный комендантский час из-за коронавируса
ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)
Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавирусаЗеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости