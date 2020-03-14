Евросоюз продлил на полгода санкции против причастных к оккупации Украины

Совет Европейского союза в пятницу, 13 марта, продлил действие санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба органа, также решение опубликовано в официальном журнале ЕС , передает Deutsche Welle.

"Совет ЕС принял, что санкции за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Санкционный список включает 175 физических и 44 юридических лица. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, если таковые имеются на территории объединения.

В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.

Напомним, в начале марта Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года. По сравнению с прошлым годом список сократился на двух человек - из перечня исключили экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Таким образом в нем остались Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко.