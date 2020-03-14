Евросоюз продлил на полгода санкции против причастных к оккупации Украины

Санкционный список включает 175 физических и 44 юридических лица.

Евросоюз продлил на полгода санкции против причастных к оккупации Украины
Фото: investigator.org.ua

Совет Европейского союза в пятницу, 13 марта, продлил действие санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба органа, также решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает Deutsche Welle.

"Совет ЕС принял, что санкции за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть продлены еще на шесть месяцев до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Санкционный список включает 175 физических и 44 юридических лица. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, если таковые имеются на территории объединения.

В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.

Напомним, в начале марта Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года. По сравнению с прошлым годом список сократился на двух человек - из перечня исключили экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Таким образом в нем остались Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко.

На момент введения санкций список состоял из более 20 человек, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины. В марта 2014 года ЕС заморозил их активы.

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