Штаб ООС сообщил об обстреле боевиками участка разведения сил №3 Богдановка-Петровское

Оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Штаб ООС сообщил об обстреле боевиками участка разведения сил №3 Богдановка-Петровское
Фото: Макс Левин

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения в Петровском.

Об этом поздно вечером 13 марта сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что 13 марта роSSийские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований РоSSийской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Днем 13 марта оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским. Вечером в штабе ООС сообщили об обстреле боевиками позиции ВСУ возле Крымского. В результате обстрела украинский военный получил касательное осколочное ранение головы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Мы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - ЧумакМы не тормозили ни одного дела, но и не подписали ни одного подозрения, если оно не выверено до последней буквы, - Чумак
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" пришел на Банковую с протестом против прямых переговоров с боевиками"Голос" пришел на Банковую с протестом против прямых переговоров с боевиками
Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного советаЕрмак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участкаУ посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 мартаСтали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
МИД создал оперативный штаб по коронавирусуМИД создал оперативный штаб по коронавирусу
В штаб-квартире ООН ввели ограничения из-за коронавируса
В результате обстрела боевиков под Марьинкой начался масштабный пожарВ результате обстрела боевиков под Марьинкой начался масштабный пожар
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Адвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президентаАдвокат Порошенко сообщил о закрытии уголовного дела против экс-президента
ВСУ опровергли возвращения на старые позиции в зоне разведения у ПетровскогоВСУ опровергли возвращения на старые позиции в зоне разведения у Петровского
Последние новости
Подгружаем последние новости