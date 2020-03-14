"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня", - экс-министр обороны о переговорах в Минске

"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ", - заявил Загороднюк.

"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня", - экс-министр обороны о переговорах в Минске
Фото: Lb.ua

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал анонсированное создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Об этом экс-министр написал в своем фейсбуке.

"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы РоSSия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", - написал Андрей Загороднюк.

Напомним, Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

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