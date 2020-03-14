"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня", - экс-министр обороны о переговорах в Минске
"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ", - заявил Загороднюк.
Бывший министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал анонсированное создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО.
Об этом экс-министр написал в своем фейсбуке.
"Это не "внутренний конфликт". Это - агрессия РФ. Все эти годы РоSSия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны. Если бы меня не уволили неделю назад, день моей отставки был бы сегодня", - написал Андрей Загороднюк.
Напомним, Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.
Решения совета носят рекомендательный характер.