Зеленский объявил принятые меры по противодействию коронавирусу

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, в котором объявил чрезвычайные меры по противодействию коронавирусу, утвержденные на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

1. Закрытие границ для иностранцев

"Две недели, начиная с 00:01 16 марта 2020 года, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители официальных делегаций и дипломатических миссий", - сообщил президент.

Грузовые пункты пропуска продолжат работать.

2. Закрытие регулярных авиарейсов.

"Через три дня мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - сказал Зеленский.

3. Обсервация для граждан Украины.

"Все, кто вернутся, будут преданы медицинской проверке. В случае выявления медицинских признаков заболевания - направлены в обсервацию", - сказал он.

4. Выделены 100 млн гривен на средства индивидуальной защиты.

"В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", - сказал президент.

5. Начинается изготовление украинских тестов на коронавирус.

"Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов. Также в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории", - объявил Зеленский.

6. Государство простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.