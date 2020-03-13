В Черновицкой области объявили режим чрезвычайной ситуации

С 14 марта ограничивают работу рынков, кроме продуктовых секторов. Все остальные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры до 3 апреля будут закрыты.

В Черновицкой области объявили режим чрезвычайной ситуации
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

В Черновицкой области с субботы, 14 марта, вводится режим чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в видеообращении заявил глава ОГА Сергей Осачук.

"Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай (коронавируса, - ред.), и теперь это не только Черновцы, а и один из районов области. Это побуждает и дает основания, чтобы ввести с завтрашнего дня режим чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области", - сказал глава облгосадминистрации.

Осачук подчеркнул необходимость осознать, что "эффективная защита - это максимально социально ответственное поведение и недопущение массового скопления населения на одной территории".

В связи с этим в области с 14 марта ограничивают работу рынков, кроме продуктовых секторов. Все остальные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры до 3 апреля будут закрыты.

"Продукты питания должны быть доступны. Все остальные - строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры - должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей", - сказал глава ОГА.

Осадчук призвал жителей области к солидарности и гражданской ответственности. "Эти меры ради одной цели - помочь сохранить здоровье и жизнь буковинцев", - подчеркнул он.

Ранее в Черновицкой области ужесточили меры карантина после второго случая COVID-19.

Черновицкая область первой в Украине ввела карантин по коронавирусу после того, как 3 марта в регионе подтвердили первый случай болезни COVID-19. 12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией.

По данным Черновицкой ОГА, по состоянию на 13 марта в области госпитализированы 8 человек с подозрением на COVID-19.

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