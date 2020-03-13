Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске
Глава Офиса президента заверил депутатов, что "красные линии перейдены не будут".
Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за переговоров в Минске.
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", - написала Кравчук в фейсбуке.
Она сообщила, что недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. "Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", - отметила замглавы фракции.
По ее словам, руководитель Офиса президента заверил депутатов в том, что "красные линии перейдены не будут" - стороной переговоров была и остается РоSSийская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается.
Один из участников встречи рассказал
По словам другого нардепа, разговор был конструктивным. На встрече было около 20 депутатов.
Ранее сообщалось, что часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.
Так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.
Решения совета носят рекомендательный характер.