Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске

Глава Офиса президента заверил депутатов, что "красные линии перейдены не будут".

Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске
Фото: Lb.ua

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком из-за переговоров в Минске.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"С консультативным советом в рамках Минского процесса возникли определенные недоразумения, в том числе и в нашей фракции. Но самое главное, что на сегодня еще ничего не произошло и никаких окончательных решений не принято. Есть только протокол о намерениях", - написала Кравчук в фейсбуке.

Она сообщила, что недавно закончилась встреча депутатов с Андреем Ермаком. "Все вопросы были обсуждены, все разногласия зафиксированы. Решили более тесно и тщательно взаимодействовать на регулярной и системной основе по всем вопросам, касающимся мирного процесса", - отметила замглавы фракции.

По ее словам, руководитель Офиса президента заверил депутатов в том, что "красные линии перейдены не будут" - стороной переговоров была и остается РоSSийская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается.

Один из участников встречи рассказал LB.ua, что разговор проходил "тяжело, но с некоторым пониманием, хотя и неполным".

По словам другого нардепа, разговор был конструктивным. На встрече было около 20 депутатов.

Ранее сообщалось, что часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.

Так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы 11 марта в Минске договорились создать участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

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