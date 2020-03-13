Минздрав презентовал законопроект о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Илья Емец презентовал законопроект о коронавирусе, направленный на повышение эффективность борьбы с заболеванием. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Закон "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний, связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях относительно предотвращения распространения эпидемии" был презентован депутатам и профильным органам.

"Мы собрали представителей всех политических сил - поскольку эта инициатива направлена на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста", - заявил Емец.

Законопроект предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем; Возможность работникам выполнять работу из дому; Запрет на массовые мероприятия с более чем 200 людьми; Запрет на проведение мероприятий государственного надсмотра и контроля на время проведения мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; Усиление контроля въезда и выезда; Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственность за несоблюдение карантина.

Напомним, 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели. Ограничения начнут действовать через 48 часов.

В Украине зарегистрированы три случая заражения коронавирусом, один из них стал летальным.