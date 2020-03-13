Суд отправил под домашний арест задержанного за потасовку на презентации Сивохо

Адвокат буде подавать апелляцию.

Суд отправил под домашний арест задержанного за потасовку на презентации Сивохо
Сергей Тамарин
Фото: facebook.com/sober.tamarin

Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест Сергея Тамарина, который был задержан после потасовки на презентации советника главы СНБО Сергея Сивохо Национальной платформы примирения и единства. Об этом пишут "Українські новини".

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, суд удовлетворил это ходатайство. Адвокат Тамарина сообщил, что будет подавать апелляцию.

Сообщается, что также суд планирует избрать меры пресечения для еще 2 подозреваемых - Александра Волкова и Юрия Капли.

Напомним, презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию. После этого правоохранители задержали 15 человек. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц.



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