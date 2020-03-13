Суд отправил под домашний арест задержанного за потасовку на презентации Сивохо

Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест Сергея Тамарина, который был задержан после потасовки на презентации советника главы СНБО Сергея Сивохо Национальной платформы примирения и единства. Об этом пишут "Українські новини".

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, суд удовлетворил это ходатайство. Адвокат Тамарина сообщил, что будет подавать апелляцию.

Сообщается, что также суд планирует избрать меры пресечения для еще 2 подозреваемых - Александра Волкова и Юрия Капли.

Напомним, презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию. После этого правоохранители задержали 15 человек. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц.