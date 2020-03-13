Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"

Нардепы убеждены, что такие переговоры с "ОРДЛО" противоречат законодательству.

Некоторые народные депутаты партии "Слуга народа" опубликовали обращение к президенту Украины от имени своих однопартийцев в связи с событиями вокруг переговоров с Россией .

В частности, это разговоры о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым, заявления о внутреннем конфликте на востоке Украины, и одобренное представителями Украины в ТКГ в Минске решение создать Консультативный совет в рамках политической подгруппы. Текст обращения в Facebook разместили, в частности, Гео Лерос, Егор Чернев, Анастасия Красносильская, Никита Потураев, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин.

"Тревогу вызывает тот факт, что к создаваемому Консультативному совету войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций. В связи с этим считаем целесообразным заявить, что согласно с положениями закона "Об особенностях государственной политики с обеспечением государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 2018 года, РоSSийская Федерация осуществляет временную оккупацию Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении.

Отмечается, что согласно с украинским законодательством, на временно оккупированной территории Украины, узурпировав исполнение полномочия власти, действуют оккупационные органы власти РоSSии. Поэтому законы Украины делают невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО.

"Все переговоры относительно обеспечения прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии, должны вестись исключительно с Россией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они назначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", - подчеркнули нардепы.

В обращении говорится, что депутаты осознают, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений.

"Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения о Консультативном совете закладывает основание для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны РоSSийской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в обращении.

Отмечается, что такой подход может поставить под сомнение продление санкций против РоSSии и никак не решает составляющую безопасности в конфликте на Донбассе.

Зеленского призвали не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы в способах и формах, которые не находят поддержку Украины, противоречат законодательству и государственным интересам.

"Также призываем президента Украины обязать делегацию Украины на переговорах с Россией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду о подходах и состоянии переговоров", - подчеркнули народные депутаты.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ , РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.