АМКУ предостерег от завышения цен на лекарства и предметы гигиены

За нарушения АМКУ может наложить штраф размером до 10% годового оборота нарушителя.

АМКУ предостерег от завышения цен на лекарства и предметы гигиены
www.amc.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины следит за ситуацией на рынках фармацевтики и предостерегает от необоснованного повышения цен. Об этом сказано в сообщении комитета.

"Антимонопольный комитет официально сообщает: факты необоснованного повышения цен на лекарственные средства и предметы гигиены будут тщательно исследоваться в максимально сжатые сроки. То же касается и других потенциальных злоупотреблений, например, создание искусственного дефицита", - сказано в сообщении.

За антиконкурентное поведение на рынке, АМКУ может наложить штраф в размере до 10% годового оборота нарушителя.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине введен карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ограничения включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели. Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Дубилет заявил, что в Кабмине разоблачили схему разработки софта для борьбы с поддельными лекарствамиДубилет заявил, что в Кабмине разоблачили схему разработки софта для борьбы с поддельными лекарствами
Трамп предостерег ЛаВРУНа от вмешательства в выборы, но глава МИД фюрера РФ такого не помнитТрамп предостерег ЛаВРУНа от вмешательства в выборы, но глава МИД фюрера РФ такого не помнит
Порошенко предостерег от газовых переговоров на нормандском саммитеПорошенко предостерег от газовых переговоров на нормандском саммите
Директор ЕБРР предостерег Украину от спешки в земельной реформеДиректор ЕБРР предостерег Украину от спешки в земельной реформе
АМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривенАМКУ обязал КГГА вернуть в бюджет 35 млн гривен
Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"Зеленский назначил в АМКУ дочь своего преподавателя и бывшую сотрудницу "АрселорМиттал"
Глава британского Генштаба предостерег мир от роSSийских киберманипуляцийГлава британского Генштаба предостерег мир от роSSийских киберманипуляций
Иран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливеИран предостерег Британию от создания европейской миссии в Персидском заливе
АМКУ открыл дело из-за назначения одного человека главой набсоветов в 18 облгазахАМКУ открыл дело из-за назначения одного человека главой набсоветов в 18 облгазах
Зеленский уволил еще одного госуполномоченного АМКУЗеленский уволил еще одного госуполномоченного АМКУ
Последние новости
Подгружаем последние новости