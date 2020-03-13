В полтавском селе демонтировали памятник Ленину

Монумент убрали после интереса со стороны СМИ.

В селе Веселый Подол (Семеновский район Полтавской области) на прошлой неделе демонтировали памятник Ленину. Об этом сообщил LB.ua активист проекта "Декомунизация.Украина".

Жители села рассказали, что памятник Ленину демонтировали местные власти. Некоторые селяне пытались помешать демонтажу, но безуспешно.

Фото: LB.ua

Напомним, что о том памятник Ленину в селе до сих пор не демонтировали, LB.ua сообщил в начале марта. Монумент находился в плохом состоянии, а его постамент постепено разваливался.

Фото: Александр Рудоманов

Весной 2015 в Украине вступил в силу закон, который обязывает местные органы власти демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР , УССР (УССР) , других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

В феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.