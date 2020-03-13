В полтавском селе демонтировали памятник Ленину

Монумент убрали после интереса со стороны СМИ.

В селе Веселый Подол (Семеновский район Полтавской области) на прошлой неделе демонтировали памятник Ленину. Об этом сообщил LB.ua активист проекта "Декомунизация.Украина".

Жители села рассказали, что памятник Ленину демонтировали местные власти. Некоторые селяне пытались помешать демонтажу, но безуспешно.

Фото: LB.ua

Напомним, что о том памятник Ленину в селе до сих пор не демонтировали, LB.ua сообщил в начале марта. Монумент находился в плохом состоянии, а его постамент постепено разваливался.

Фото: Александр Рудоманов

Весной 2015 в Украине вступил в силу закон, который обязывает местные органы власти демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР) , других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

В феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
В Западной Германии появится первый памятник ЛенинуВ Западной Германии появится первый памятник Ленину
В Кабмине рассматривают возможность переписи населения Крыма и Донбасса через спутникиВ Кабмине рассматривают возможность переписи населения Крыма и Донбасса через спутники
ООН опубликовала "черный список" израильских компаний, связанных с поселениями на Западном берегу ИорданаООН опубликовала "черный список" израильских компаний, связанных с поселениями на Западном берегу Иордана
В центре Одессы демонтировали мемориальную доску КалининуВ центре Одессы демонтировали мемориальную доску Калинину
Дубилет решил "шаг за шагом" объяснить свой метод электронной переписи населенияДубилет решил "шаг за шагом" объяснить свой метод электронной переписи населения
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
В Одессе демонтировали последний барельеф маршала ЖуковаВ Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова
Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в ХарьковеМинкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове
На Донбассе населенный пункт остался без электричества из-за ДТП с участием БМП боевиковНа Донбассе населенный пункт остался без электричества из-за ДТП с участием БМП боевиков
Украина передала в Гаагу списки чиновников РФ, причастных к выселению крымчанУкраина передала в Гаагу списки чиновников РФ, причастных к выселению крымчан
Последние новости
Подгружаем последние новости