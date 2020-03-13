Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев и запретила выезжать своим гражданам

Власти Чехии закрыли для иностранцев въезд в страну и запретили выезжать своим гражданам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Novinky.

Запрет будет действовать с 16 марта. Исключение будет только для водителей грузовиков, машинистов, проводников поездов и спасателей.

"Мы вводим запрет для всех иностранцев, за исключением иностранцев с временным или постоянным проживанием с 16 марта 0:00. Правительство решило, что оно будет запрещать чешским гражданам и иностранцам с постоянным или временным проживанием покидать Чешскую Республику", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Все граждане Чехии, которые возвращаются из стран с большим количеством больных коронавирусом, будут находиться на карантине 14 дней. Пока в этом списке находятся 15 стран, в том числе Китай , Италия, Франция и Германия.

Напомним, сегодня СНБО Украины сообщило о закрытии границ на въезд иностранцев. Он вступит в силу через 48 часов. Украинцы, желающие вернуться домой, смогут это сделать, однако для приезжающих из стран с большим количеством больных коронавирусом будет введена обязанность пройти обсервацию.

Ранее границы закрыли Словакия и Словения.