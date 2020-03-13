"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Партия "Европейская солидарность" называет Решение трехсторонней контактной группы о создании так называемого Консультативного совета неприемлемым, поскольку он "полностью игнорирует составляющую безопасности и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах". Об этом говорится в заявлении партии.

"Более того, этим «Решением» признается правосубъектность роSSийских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. РоSSийская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим «Решением» ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ . Таким образом кремлевская версия о «внутреннем конфликте в Украине» получает признание со стороны самой Украины, а РоSSия выдает из себя «миротворца», - заявляют в " ЕС ".