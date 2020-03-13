"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Партия призывает Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать это решение.

"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" называет Решение трехсторонней контактной группы о создании так называемого Консультативного совета неприемлемым, поскольку он "полностью игнорирует составляющую безопасности и вопреки Минским договоренностям концентрируется исключительно на политических вопросах". Об этом говорится в заявлении партии.

"Более того, этим «Решением» признается правосубъектность роSSийских оккупантов как отдельной переговорной единицы, а наша команда их легитимизации противодействует шестой год и никогда на это не соглашалась. РоSSийская Федерация, которая де-юре и де-факто является агрессором против Украины, этим «Решением» ставится на одну ступень с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Таким образом кремлевская версия о «внутреннем конфликте в Украине» получает признание со стороны самой Украины, а РоSSия выдает из себя «миротворца», - заявляют в "ЕС".

"Предостерегаем власть, которая оказалась совершенно неспособной подготовить страну к атаке коронавируса, - не пользоваться ситуацией, связанной с ограничением массовых мероприятий, чтобы протянуть ряд антиукраинских решений в интересах Москвы. Призываем Францию, Германию и ОБСЕ не поддерживать «Решение», поскольку оно противоречит национальным интересам Украины и выписано в пользу РоSSии", - резюмировали в партии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного советаЕрмак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
Ермак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛОЕрмак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛО
ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)ТКГ в Минске решила усадить за стол переговоров представителей официального Киева и сепаратистов ОРДЛО (документы)
ОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПАОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПА
Всем входящим в здание Киевсовета измеряют температуру (фото)Всем входящим в здание Киевсовета измеряют температуру (фото)
Разведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирусРазведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус
Жителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропускаЖителей ОРДЛО с температурой перестанут пропускать через пункты пропуска
Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованиемКрасный Крест направил в ОРДЛО два грузовика с медицинским оборудованием
ВАКС оставил депутата Одесского облсовета Бабенко под залогом в 5 млн гривенВАКС оставил депутата Одесского облсовета Бабенко под залогом в 5 млн гривен
Депутат Киевсовета Илья Сагайдак назначен заместителем министра инфраструктурыДепутат Киевсовета Илья Сагайдак назначен заместителем министра инфраструктуры
Последние новости
Подгружаем последние новости