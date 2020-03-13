Мендель: МИД уже работает для возвращения украинцев, которых остановили на границе Словении

Около 120 украинцев собирались вернуться из Италии, но не смогли из-за закрытия границ Словенией.

Мендель: МИД уже работает для возвращения украинцев, которых остановили на границе Словении
Фото: uzhgorod.in

Министерство иностранных дел работает над возвращением украинцев из других стран в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"В Италии украинцы, около 120 человек, которые возвращались на Родину, были остановлены, есть рекомендация вернуться им к местам нахождения и предоставить свои контакты дипломатическим представительствам Украины в Италии. И Дальше МИД уже работает над тем, чтобы все украинцы, которые хотят вернуться, вернулись", - пояснила она.

Мендель уточнила, что граждане Украины хотели вернуться из Италии, но их остановили на границе Словении в связи с закрытием там границ.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели. Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

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