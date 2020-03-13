Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета

Со стороны Донбасса будут переселенцы, а не только жители оккупированных районов.

Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что Консультативный совет при Трехсторонней контактной группе создается для прямых переговоров с боевиками или легитимизации оккупационных администраций.

На брифинге в перерыве заседания Совета национальной безопасности и обороны он отметил, что нынешние власти получили "в наследство" контактную группу, в которой в качестве наблюдателей были представлены члены оккупационных администраций.

"Единственными представителями, которые присутствовали вмести с Украиной, ОБСЕ и Россией в статусе наблюдателей, были представители так называемых ОРДЛО. Украинских граждан, которые вынужденно проживают на территории, которая контролируется украинским правительством, лишили права иметь свой голос и высказывать позицию по этим вопросам", - сказал он.

По его словам, Украина не согласна с таким положением дел.

"Поэтому на последней встрече в Минске участники Трехсторонней контактной группы заявили о необходимости создания Консультативного совета, который создается в политической подгруппе как совещательный орган, который может рассматривать вопросы, которые согласованы в пакете Минских соглашений, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", - заявил глава Офиса президента.

Ермак "с полной ответственностью" подчеркнул, что "никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, не существует".

"Ни о каких прямых переговорах речь не идет. Мы говорим о создании платформы, в рамках которой проживающие как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории граждане Украины могут общаться по поводу вопросов, согласованных в пакете Минских соглашений", - сказал Ермак.

Механизм отбора представителей Донбасса в Консультативный совет еще дорабатывают.

"Если этот орган будет создан, то со стороны Украины это будут настоящие специалисты, патриотично настроенные люди, авторитеты в Украине и мире. Мы консультируемся по поводу этих лиц", - сказал глава ОП.

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