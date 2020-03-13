Украина решила закрыть границы на две недели

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.

Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.

Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

"Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить", - сказал Данилов.