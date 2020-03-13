СНБО решил упростить закупки медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом

Производителям масок и антисептиков дали две недели на ликвидацию дефицита.

СНБО решил упростить закупки медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом
Фото: Макс Левин

Медицинские товары и услуги, необходимые для борьбы с коронавирусом, выведут из-под закона о госзакупок.

Об этом в перерыве заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня решение СНБО - разрешить Кабинету министров принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, задействованные для противодействия коронавирусной инфекции проходили вне закона о публичных закупках", - рассказал он.

По его словам, в течение двух недель Министерство развития экономики и отечественные производители обязались решить проблему с их дефицитом средств индивидуальной защиты.

"Это касается хирургических масок и антисептиков, с помощью которых можно обрабатывать руки", - сказал он.

Напомним, что согласно закону о публичных закупках все тендеры на сумму от 50 тысяч гривен должны проходить публично на системе ProZorro.

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