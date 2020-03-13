Зеленский обновил состав СНБО

В Совбез вошли новые члены Кабмина и врио директора ГБР.

Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национального безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

Из него исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИДу Дмитрий Кулеба.

Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек: