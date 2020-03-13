Зеленский обновил состав СНБО

В Совбез вошли новые члены Кабмина и врио директора ГБР.

Зеленский обновил состав СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 13 марта подписал указ №80/2020, которым вносятся изменения в состав Совета национального безопасности и обороны Украины в связи с последними кадровыми перестановками во власти.

Из него исключены бывший премьер-министр Алексей Гончарук, бывший министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр финансов Оксана Маркарова и бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

На их место назначены новые члены правительства Денис Шмыгаль, Андрей Таран и Игорь Уманский, а также врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко остался в СНБО на новой должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом в состав Совбеза включен его преемник по МИДу Дмитрий Кулеба.

Таким образом, в СНБО сейчас входят до 16 человек:

  1. Зеленский Владимир (президент)
  2. Аваков Арсен (МВД)
  3. Баканов Иван (СБУ)
  4. Венедиктова Ирина (ГБР)
  5. Данилов Алексей (секретарь СНБО)
  6. Евдокимов Валерий (Служба внешней разведки)
  7. Ермак Андрей (Офис президента)
  8. Кулеба Дмитрий (МИД)
  9. Пристайко Вадим (Кабмин)
  10. Разумков Дмитрий (Верховная Рада)
  11. Смолий Яков (НБУ)
  12. Таран Андрей (Минобороны)
  13. Уманский Игорь (Минфин)
  14. Хомчак Руслан (Генштаб)
  15. Черкасский Игорь (Госфинмониторинг)
  16. Шмыгаль Денис (Кабмин)

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
В "Слуге народа" рассказали о поиске замены АваковуВ "Слуге народа" рассказали о поиске замены Авакову
Материал удаленМатериал удален
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавирусаЗеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса
Зеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть летЗеленский предлагает Раде назначать главу СБУ на шесть лет
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Зеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибаетсяЗеленский: тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается
Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформыЗеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы
Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский для BloombergУкраина заинтересована в сотрудничестве с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский для Bloomberg
Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУЗеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ
Зеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными и тяжелымиЗеленский назвал переговоры с Путиным очень сложными и тяжелыми
Зеленский появился на обложке The GuardianЗеленский появился на обложке The Guardian
Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости